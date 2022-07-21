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Інфляція до кінця 2022 року перевищить 30% - НБУ

Інфляція до кінця 2022 року перевищить 30% - НБУ

Київ • УНН

 • 150591 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Інфляційний тиск на економіку буде і далі зберігатися, очікується, що наприкінці 2022 року первищить 30% у річному вимірі. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Кирило Шевченко, передає УНН.

Цитата

"Інфляційний тиск зберігатиметься і наприкінці 2022 року темпи зростання споживчих цін перевищать 30% в річному вимірі", – повідомив Шевченко.

Деталі

Основними чинниками і надалі залишатимуться наслідки війни та світові ціни, насамперед на енергоносії. Тож Нацбанк проводитиме жорстку монетарну політику, яка дозволить отримати інфляційні очікування, збільшити інтерес до гривневих активів та знизити тиск на міжнародні резерви. Ці заходи допоможуть частково послабити інфляційний тиск.

Крім того, Нацбанк прогнозує, що у 2023 році відновиться логістика, знизяться ризики для бізнесу і поступово зростатимуть врожаї. Такий розвиток подій сприятиме поліпшенню інфляційних очікувань та послабленню інфляційного тиску. Проте, подальше збереження високих цін на енергоносії стримуватиме зниження інфляції в Україні і вимагатиме перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги.

"З огляду на це та враховуючи наслідки війни, Нацбанк очікує, що у 2023 році інфляція сповільниться до 20,7%, а в 2024 році – до 9,4%. Повернення інфляції до 5% передбачається в 2025 році", – зазначив голова Нацбанку.

Нагадаємо

Національний банк України залишив незмінною облікову ставку - на рівні 25%.

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