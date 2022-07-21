НБУ залишив облікову ставку на рівні 25%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Національний банк України залишив незмінною облікову ставку - на рівні 25%. Про це повідомив під час брифінгу голова НБУ Кирило Шевченко, пише УНН.
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"Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних", - сказав Шевченко.
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У НБУ пояснили таке рішення тривалим періодом суттєвого цінового тиску та переважанням інфляційних ризиків на горизонті прогнозу, а також необхідністю забезпечення привабливості гривневих активів та утримання курсової стабільності.
"Базовий сценарій макроекономічного прогнозу передбачає збереження облікової ставки на рівні 25% щонайменше до ІІ кварталу 2024 року", - зауважили у регуляторі.
Водночас там наголосили, що баланс ризиків для прогнозу облікової ставки зміщений вгору. "У разі реалізації ризиків, Національний банк може підвищити облікову ставку та ставки за своїми монетарними операціями понад поточні рівні для збереження стабільності грошово-кредитної сфери та керованості інфляційними процесами. Національний банк готовий за потреби застосовувати додаткові заходи для захисту міжнародних резервів, поліпшення монетарної трансмісії та стримання інфляційного тиску", - вказали у НБУ.
У Нацбанку додали, що ухвалене в червні рішення про підвищення облікової ставки і надалі позначатиметься на зростанні ринкових ставок.
"Збільшення привабливості гривневих активів разом із коригуванням офіційного обмінного курсу та додатковими заходами економічної політики знизить попит на валютному ринку. Ураховуючи заплановані надходження офіційного фінансування, це допоможе підтримувати достатній рівень міжнародних резервів і відповідно забезпечувати курсову та макрофінансову стабільність", - запевняють у НБУ.
При цьому Національний банк привітав рішення Міністерства фінансів щодо підвищення ставки за річними гривневими ОВДП на останньому первинному аукціоні та очікує на подальше наближення дохідності за облігаціями до ринкових рівнів, які стимулюватимуть попит на ці інструменти з боку банків та інших портфельних інвесторів.
Доповнення
Національний банк України вперше з 24 лютого підняв офіційний курс гривні до долара США - на 25% до 36,5686 грн/дол.