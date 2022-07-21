НБУ оставил учетную ставку на уровне 25%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Национальный банк Украины оставил неизменной учетную ставку – на уровне 25%. Об этом сообщил во время брифинга глава НБУ Кирилл Шевченко, пишет УНН.
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"Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых", - сказал Шевченко.
Детали
В НБУ объяснили такое решение продолжительным периодом существенного ценового давления и преобладанием инфляционных рисков на горизонте прогноза, а также необходимостью обеспечения привлекательности гривневых активов и удержания курсовой стабильности.
"Базовый сценарий макроэкономического прогноза предполагает сохранение учетной ставки на уровне 25% по меньшей мере до ІІ квартала 2024 года", - отметили в регуляторе.
В то же время там подчеркнули, что баланс рисков для прогноза учетной ставки смещен вверх. "В случае реализации рисков, Национальный банк может повысить учетную ставку и ставки по своим монетарным операциям сверх текущих уровней для сохранения стабильности денежно-кредитной сферы и управляемости инфляционными процессами. Национальный банк готов при необходимости применять дополнительные меры по защите международных резервов, улучшению монетарной трансмиссии и сдерживанию инфляционного давления", - указали в НБУ.
В Нацбанке добавили, что принятое в июне решение о повышении учетной ставки и в дальнейшем будет сказываться на росте рыночных ставок.
"Увеличение привлекательности гривневых активов вместе с корректировкой официального обменного курса и дополнительными мерами экономической политики снизит спрос на валютном рынке. Учитывая запланированные поступления официального финансирования, это поможет поддерживать достаточный уровень международных резервов и обеспечивать курсовую и макрофинансовую стабильность", - уверяют в НБУ.
При этом Национальный банк приветствовал решение Министерства финансов о повышении ставки по годовым гривневым ОВГЗ на последнем первичном аукционе и ожидает дальнейшего приближения доходности по облигациям к рыночным уровням, которые будут стимулировать спрос на эти инструменты со стороны банков и других портфельных инвесторов.
Дополнение
Национальный банк Украины впервые с 24 февраля поднял официальный курс гривны к доллару США - на 25% до 36,5686 грн/долл.