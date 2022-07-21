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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инфляция к концу 2022 года превысит 30% – НБУ

Инфляция к концу 2022 года превысит 30% – НБУ

Киев • УНН

 • 150586 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Инфляционное давление на экономику будет и дальше сохраняться, ожидается, что в конце 2022 года превысит 30% в годовом исчислении. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает УНН.

Цитата

"Инфляционное давление будет сохраняться и в конце 2022 года темпы роста потребительских цен превысят 30% в годовом измерении", – сообщил Шевченко.

Детали

Основными факторами будут оставаться последствия войны и мировые цены, прежде всего на энергоносители. Нацбанк будет проводить жесткую монетарную политику, которая позволит получить инфляционные ожидания, увеличить интерес к гривневым активам и снизить давление на международные резервы. Эти меры помогут отчасти ослабить инфляционное давление.

Кроме того, Нацбанк прогнозирует, что в 2023 году возобновится логистика, снизятся риски для бизнеса и будут постепенно расти урожаи. Такое развитие событий будет способствовать улучшению инфляционных ожиданий и ослаблению инфляционного давления. Однако дальнейшее сохранение высоких цен на энергоносители будет сдерживать снижение инфляции в Украине и потребовать пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Учитывая это и учитывая последствия войны, Нацбанк ожидает, что в 2023 году инфляция замедлится до 20,7%, а в 2024 году – до 9,4%. Возврат инфляции до 5% предполагается в 2025 году", – отметил глава Нацбанка.

Напомним

Национальный банк Украины оставил неизменной учетную ставку – на уровне 25%.

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