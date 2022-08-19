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НБУ хоче поступово зупиняти запущений з початком війни "друкарський верстат"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Національний банк України очікує, що друк грошей, до якого вдалися для фінансування бюджетних видатків на тлі війни, поступово скорочуватимуть, пише УНН.

НБУ хоче поступово зупиняти запущений з початком війни "друкарський верстат"

Цитата

"Передбачається, що з другого півріччя 2022 року і надалі НБУ поступово скорочуватиме друк коштів для фінансування видатків бюджету, а уряд все більше використовуватиме традиційні джерела наповнення бюджету", - вказали у НБУ.

Деталі

У регуляторі пояснили, що "НБУ на початку війни ухвалив безальтернативне рішення - почати фінансувати бюджет, друкуючи гроші".

"Це допомогло безперебійно здійснювати соціальні видатки, фінансувати оборонні витрати тощо. Але значний за обсягами друк грошей має негативні наслідки для економіки, тому НБУ орієнтується на поступове зменшення такого фінансування", - зауважили у Нацбанку.

У Нацбанку наголосили, що важливою передумовою відновлення України має стати і нова програма фінансування МВФ.

Так, НБУ очікує, що за підсумками року економіка скоротиться приблизно на третину. 

При цьому НБУ зазначили, що прогноз базується на припущенні, що Збройні сили України і надалі успішно протистоятимуть російським окупантам. "Завдяки цьому безпекова ситуація в країні значно поліпшиться вже восени, а з початку наступного року повноцінно запрацюють порти Чорного моря", - зазначили у НБУ.

За умови завершення активної фази бойових дій до кінця поточного року і повного розблокування морських портів економіка, за прогнозом НБУ, почне відновлюватися в наступні роки і зростатиме на рівні 5-6% на рік.

Доповнення

У НБУ вказують, що інфляційний тиск на економіку буде і далі зберігатися, і очікується, що наприкінці 2022 року первищить 30% у річному вимірі.

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