НБУ изменил официальные курсы: доллар подорожал, евро подешевел

По состоянию на пятницу, 18 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,66 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 44,60 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,24. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,6648 грн (+6 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,2372 грн (-21 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7506 грн. (-8 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 пятницы:

в банках доллар торгуется по курсу 44,43-44,93 грн, евро — по 51,11-51,81 грн, злотый — по 11,48-12,00 грн;

на межбанке курсы составляют 44,68-44,71 грн/долл. и 51,34-51,37 грн/евро.

Напомним

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