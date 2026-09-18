НБУ змінив офіційні курси: долар подорожчав, євро подешевшав

$44.600.0451.450.06
ukenru
02:25 • 15758 перегляди
Трамп запропонує путіну економічні угоди до завершення війни рф проти України - NYT
17 вересня, 22:40 • 20388 перегляди
російська атака вщент зруйнувала торговельний центр у Запоріжжі - нові кадри наслідківPhotoVideo
17 вересня, 20:28 • 18452 перегляди
Відмова від підтримки України означала б ризик для свободи всієї Європи - Мерц
17 вересня, 17:01 • 40372 перегляди
В Україні визначили правила роботи залізниці під час повітряної загрози: коли слідувати на посадку, а коли - в укриття
Ексклюзив
17 вересня, 16:09 • 27727 перегляди
Постійні ворожі удари по логістиці та дроновий терор - як це вплинуло на ринок праці
17 вересня, 15:38 • 21946 перегляди
Унікальний тираж монет "Червона рута" викарбували в Україні: що на них зображеноPhotoVideo
Ексклюзив
17 вересня, 15:33 • 18564 перегляди
Пальне знову дорожчає: актуальні ціни та чого чекати далі
17 вересня, 14:39 • 31555 перегляди
Київ і область внесли до зони підвищеного ризику: що зміниться для бізнесу та населення
17 вересня, 14:28 • 13807 перегляди
Ворожий FPV-дрон у Запоріжжі атакував пасажирський автобус біля зупинки, троє пораненихVideo
17 вересня, 14:07 • 12003 перегляди
До 12 років за ґратами за створення “кол-центрів” - закон набере чинності у п’ятницю
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.5м/с
84%
750мм
Популярнi новини
росіяни вдарили по торговельному центру в Запоріжжі - спалахнула масштабна пожежаVideo17 вересня, 20:38 • 4362 перегляди
Війна в Україні веде світ до Третьої світової - прем’єр Чехії17 вересня, 21:04 • 7004 перегляди
Удар БпЛА по Києву: поранено чоловіка, пошкоджено будівлю17 вересня, 21:35 • 6202 перегляди
Зеленський: Китай може зупинити війну, але більше на боці рф17 вересня, 22:07 • 8850 перегляди
"Зимова підтримка" для жителів прифронтових територій: у Мінсоцполітики уточнили, як отримати 19,4 тис грн17 вересня, 23:12 • 8140 перегляди
Публікації
НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки: що це означає для економіки17 вересня, 17:28 • 31246 перегляди
В Україні визначили правила роботи залізниці під час повітряної загрози: коли слідувати на посадку, а коли - в укриття17 вересня, 17:01 • 40375 перегляди
Київ і область внесли до зони підвищеного ризику: що зміниться для бізнесу та населення17 вересня, 14:39 • 31556 перегляди
Тендери на сотні мільйонів і питання до цін: хто ремонтує університет Богомольця Photo17 вересня, 11:17 • 37665 перегляди
Асоціація платників податків закликає Мінфін оперативно розв'язати проблему з оподаткуванням авіалізингу
Ексклюзив
17 вересня, 07:57 • 53782 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Сі Цзіньпін
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя17 вересня, 00:05 • 56114 перегляди
Барак Обама оплакує домашнього улюбленця, який помер після 13 років проживання у родиніPhoto16 вересня, 23:05 • 59733 перегляди
Племінниці Тревіса Келсі вигадали особливе ім'я для Тейлор Свіфт після її весілля з футболістом16 вересня, 22:06 • 53232 перегляди
Король Чарльз нібито казав, що принцесу Діану "скоро забудуть" – Букінгемський палац відреагував16 вересня, 21:05 • 51724 перегляди
Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах16 вересня, 15:40 • 55611 перегляди
Актуальне
Опалення
Економіст (журнал)
The New York Times
MIM-104 Patriot
Техніка

НБУ змінив офіційні курси: долар подорожчав, євро подешевшав

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

НБУ встановив курс долара на рівні 44,6648 грн, євро - 51,2372 грн. У банках долар продають за 44,93 грн.

НБУ змінив офіційні курси: долар подорожчав, євро подешевшав

Станом на п'ятницю, 18 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,66 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 44,60 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,24. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 44,6648 грн (+6 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,2372 грн (-21 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7506 грн. (-8 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

  • у банках долар торгується за курсом 44,43-44,93 грн, євро за 51,11-51,81 грн, злотий за 11,48-12,00 грн;
    • на міжбанку курси становлять 44,68-44,71 грн/дол. та 51,34-51,37 грн/євро.

      Нагадаємо

      НБУ підвищив облікову ставку на 0,5 в. п. до 16% через стійкий ціновий тиск та ризики війни. Інфляція у серпні сягнула 8,1%.

      НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки: що це означає для економіки17.09.26, 20:28 • 31253 перегляди

      Вадим Хлюдзинський

      Фінанси
      Злотий
      Національний банк України
      Україна