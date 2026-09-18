НБУ змінив офіційні курси: долар подорожчав, євро подешевшав

Станом на п'ятницю, 18 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,66 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 44,60 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,24. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 44,6648 грн (+6 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,2372 грн (-21 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7506 грн. (-8 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

у банках долар торгується за курсом 44,43-44,93 грн, євро за 51,11-51,81 грн, злотий за 11,48-12,00 грн;

на міжбанку курси становлять 44,68-44,71 грн/дол. та 51,34-51,37 грн/євро.

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