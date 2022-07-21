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Актуальное
НБУ дал прогнозы по сокращению экономики из-за войны

НБУ дал прогнозы по сокращению экономики из-за войны

Киев • УНН

 • 150054 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Из-за войны в Украине в этом году экономика сократится на треть, будут сдерживаться темпы роста и дальше - в 2023-2024 годах они составят около 5-6% в год. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Начиная с апреля 2022 года, экономическая активность страны оживляется. В частности, благодаря освобождению северных областей и уменьшению количества регионов с активными боевыми действиями. В то же время бои на востоке и юге, разрушение инфраструктуры в разных регионах, блокада морских портов, потери сельского хозяйства и низкий спрос в большинстве секторов сдерживают восстановление экономики. Поэтому из-за последствий войны экономика в 2022 году сократится на треть», – сообщил Шевченко.

С завершением активной фазы войны Нацбанк прогнозирует оживление потребительского спроса, налаживание технологических и логистических процессов, возобновление инвестиционной деятельности, в том числе и благодаря перспективе евроинтеграции Украины. Это позволит экономике страны вернуться к росту.

«В то же время, значительные потери производственного и человеческого потенциала из-за войны, а также рисков в области безопасности будут сдерживать темпы роста экономики. По ожиданиям Нацбанка, в 2023-2024 годах они будут составлять около 5-6% в год», – отметил глава НБУ.

Напомним

В Национальном банке Украины убеждают, что повышение уровня фиксированного официального курса гривны к доллару США до 36,57 грн/долл. окажет ограниченное влияние на цены.

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