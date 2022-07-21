НБУ дав прогнози щодо скорочення економіки через війну

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«Починаючи з квітня 2022 року економічна активність країни пожвавлюється. Зокрема, завдяки звільненню північних областей та зменшенню кількості регіонів з активними бойовими діями. Водночас, бої на сході та півдні, руйнування інфраструктури в різних регіонах, блокада морських портів, втрати сільського господарства і низький попит в більшості секторів стримують відновлення економіки. Тож через наслідки війни економіка у 2022 році скоротиться на третину», – повідомив Шевченко.

Із завершенням активної фази війни Нацбанк прогнозує пожвавлення споживчого попиту, налагодження технологічних та логістичних процесів, відновлення інвестиційної діяльності, в тому числі, і завдяки перспективі євроінтеграції України. Це дасть змогу економіці країни повернутися до зростання.

«Водночас, значні втрати виробничого та людського потенціалу через війну, а також безпекові ризики стримуватимуть темпи зростання економіки. За очікуваннями Нацбанку, у 2023-2024 роках вони становитимуть близько 5-6% на рік», – зазначив голова НБУ.

Нагадаємо

У Національному банку України переконують, що підняття рівня фіксованого офіційного курсу гривні до долара США до 36,57 грн/дол. матиме обмежений вплив на ціни.