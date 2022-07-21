Підняття курсу вплине на ціни, але обмежено - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Підняття рівня фіксованого офіційного курсу гривні до долара США до 36,57 грн/дол. матимет обмежений вплив на ціни, переконують у Національному банку України, пише УНН.
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"Таке рішення матиме обмежений вплив на ціни. Основні чинники прискорення інфляції на сьогодні – наслідки війни для пропозиції товарів і послуг та вартості логістики, а також зростання цін на світових товарних ринках, зокрема на нафту та газ", - пояснили у НБУ, чи вплине встановлення нового рівню офіційного курсу на ціни.
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Водночас, зауважили у Нацбанку, фіксація офіційного курсу гривні до долара на стійкішому рівні дасть змогу Національному банк утримувати курсову стабільність та зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні.
Також у НБУ пояснили, що на валютному ринку для бізнесу це рішення прямо вплине на курс операцій для експортерів та імпортерів. "Вони купують валюту у безготівковому сегменті валютного ринку. Така зміна у безготівковому сегменті валютного ринку... збільшить притік і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування", - зауважили у регуляторі.
Для населення ж курс продажу валюти банками не має прямої прив'язки до офіційного курсу. "Відповідно прямого впливу від підвищення офіційного курсу у цьому випадку немає", - зазначили у НБУ.
Доповнення
Національний банк України вперше з 24 лютого підняв офіційний курс гривні до долара США - на 25% до 36,5686 грн/дол.