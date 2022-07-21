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Поднятие курса повлияет на цены, но ограничено – НБУ

Поднятие курса повлияет на цены, но ограничено – НБУ

Киев • УНН

 • 158028 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Поднятие уровня фиксированного официального курса гривны к доллару США до 36,57 грн/долл. будет иметь ограниченное влияние на цены, убеждают в Национальном банке Украины, пишет УНН.

Цитата

"Такое решение будет иметь ограниченное влияние на цены. Основные факторы ускорения инфляции на сегодняшний день – последствия войны для предложения товаров и услуг и стоимости логистики, а также роста цен на мировых товарных рынках, в частности на нефть и газ", - пояснили в НБУ, повлияет ли установление нового уровня официального курса на цены.

Детали

В то же время, отметили в Нацбанке, фиксация официального курса гривны к доллару на более устойчивом уровне позволит Национальному банку удерживать курсовую стабильность и сохранить контроль над ценовой динамикой в ​​Украине.

Также в НБУ объяснили, что на валютном рынке для бизнеса это решение повлияет на курс операций для экспортеров и импортеров. "Они покупают валюту в безналичном сегменте валютного рынка. Такое изменение в безналичном сегменте валютного рынка... увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания", - отметили в регуляторе.

Для населения курс продажи валюты банками не имеет прямой привязки к официальному курсу. "Соответственно, прямого влияния от повышения официального курса в этом случае нет", - отметили в НБУ.

Дополнение

Национальный банк Украины впервые с 24 февраля поднял официальный курс гривны к доллару США – на 25% до 36,5686 грн/долл.

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