НБУ: базовая инфляция в мае была ниже прогноза
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Базовая инфляция в мае осталась на уровне 7,4% в годовом измерении. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
"Базовая инфляция, как и в предыдущие месяцы, была несколько ниже прогноза. Базовая инфляция в мае осталась на уровне 7,4% в годовом измерении", - сообщили в пресс-службе НБУ.
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Как сообщал УНН, по информации НБУ, потребительская инфляция в течение двух последних месяцев росла быстрее чем ожидалось, темпами через временные факторы - рост цен на некоторые овощи и горючее, однако уже во втором полугодии их влияние будет нивелировано .
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