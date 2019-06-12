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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ: базовая инфляция в мае была ниже прогноза

Киев • УНН

 • 3916 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Базовая инфляция в мае осталась на уровне 7,4% в годовом измерении. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.

НБУ: базовая инфляция в мае была ниже прогноза

"Базовая инфляция, как и в предыдущие месяцы, была несколько ниже прогноза. Базовая инфляция в мае осталась на уровне 7,4% в годовом измерении", - сообщили в пресс-службе НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мае в Украине больше всего подорожали фрукты

Как сообщал УНН, по информации НБУ, потребительская инфляция в течение двух последних месяцев росла быстрее чем ожидалось, темпами через временные факторы - рост цен на некоторые овощи и горючее, однако уже во втором полугодии их влияние будет нивелировано .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инфляция в мае замедлилась

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