НБУ: базова інфляція у травні була нижчою за прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Базова інфляція у травні залишилася на рівні 7,4% у річному вимірі. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
"Базова інфляція, як і в попередні місяці, була дещо нижчою за прогноз. Базова інфляція у травні залишилася на рівні 7,4% у річному вимірі", - повідомили у прес-службі НБУ.
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Як повідомляв УНН, за інформацією НБУ, споживча інфляція протягом двох останніх місяців зростала швидшими ніж очікувалося, темпами через тимчасові фактори - зростання цін на деякі овочі і пальне, однак вже у другому півріччі їх вплив буде нівельовано.
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