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НБУ анализирует, какие существуют риски для управления золотовалютными резервами

Киев • УНН

 • 1992 просмотра

В НБУ сообщили, что золотовалютные резервы находятся в иностранных банках и инструментах. Нацбанк отслеживает события на рынках и анализирует риски для управления резервами.

НБУ анализирует, какие существуют риски для управления золотовалютными резервами

Украинские золотовалютные резервы находятся в первоклассных иностранных банках и в надежных финансовых инструментах. Нацбанк анализирует, какие существуют риски для управления золотовалютными резервами. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время пресс-брифинга, и добавил, что процесс управления резервами прежде всего должен быть лишен эмоций, передает УНН.

Детали

Гелетий прокомментировал, оказывает ли сейчас какое-либо существенное влияние снижение курса доллара по отношению к евро на украинские золотовалютные резервы и планирует ли Нацбанк, как-то изменять структуру этих резервов.

Наши золотовалютные резервы находятся в первоклассных иностранных банках и в надежных финансовых инструментах. Какие основные критерии которыми, мы руководствуемся при управлении золотовалютными резервами? Это безусловно вопросы безопасности, ликвидности, доходности. Это дает нам возможность эффективно реализовывать определенную законом функцию для Нацбанка по управлению резервами

- сказал Гелетий.

Он отметил, что НБУ активно отслеживает события на международных финансовых рынках, оценивает и анализирует текущую ситуацию, анализирует, какие существуют риски для управления золотовалютными резервами.

Анализируя структуру активов, безусловно, львиная доля находится в долларах США, но процесс управления резервами прежде всего должен быть лишен эмоций, мы должны исключать при процессе управления какие-то ситуативные факторы. Мы ситуацию анализируем на постоянной основе, на постоянной основе управляем резервами и в случае необходимости готовы корректировать их структуру

- сообщил Гелетий.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный добавил, что Нацбанк имеет четкие принципы, по которым осуществляет управление резервами.

"(НБУ – ред.) осуществляет постоянный мониторинг тех событий, которые так или иначе могут повлиять. Структура резервов и их изменение – это скорее техническое упражнение. Если мы будем видеть необходимость это сделать, мы это сделаем", – сказал Пышный.

НБУ оставил учетную ставку на уровне 15,5%: ожидает от этого поддержки валютного рынка17.04.25, 14:04 • 16066 просмотров

Контекст

Официальные курсы доллара и евро перешли к снижению.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал 4 марта, что на едином казначейском счету Украины находится более 126 миллиардов гривен, а золотовалютные резервы составляют $40,3 миллиарда. Выполнение бюджета за январь-февраль превысило план более чем на 2 миллиарда гривен.

Анна Мурашко

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