НБУ аналізує, які існують ризики для управління золотовалютними резервами

Українські золотовалютні резерви знаходяться в першокласних іноземних банках та в надійних фінансових інструментах. Нацбанк аналізує, які існують ризики для управління золотовалютними резервами. Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час пресбрифінгу, та додав, що процес управління резервами перш за все повинен бути позбавлений емоцій, передає УНН.

Деталі

Гелетій прокоментував, чи має наразі якийсь суттєвий вплив зниження курсу долара відносно євро на українські золотовалютні резерви й чи планує Нацбанк, якось змінювати структуру цих резервів.

Наші золотовалютні резерви знаходяться в першокласних іноземних банках та в надійних фінансових інструментах. Які основні критерії якими, ми керуємося при управлінні золотовалютними резервами? Це безумовно питання безпечності, ліквідності, доходності. Це дає нам змогу ефективно реалізовувати визначену законом функцію для Нацбанку щодо управління резервами - сказав Гелетій.

Він зазначив, що НБУ активно відслідковує події на міжнародних фінансових ринках, оцінює та аналізує поточну ситуацію, аналізує, які існують ризики для управління золотовалютними резервами.

Аналізуючи структуру активів безумовно левова частка знаходиться в доларах США, але процес управління резервами перш за все повинен бути позбавлений емоцій, ми повинні виключати при процесі управління якісь ситуативні фактори. Ми ситуацію аналізуємо на постійній основі, на постійній основі управляємо резервами й у випадку необхідності готові коригувати їх структуру - повідомив Гелетій.

Голова Національного банку України Андрій Пишний додав, що Нацбанк має чіткі принципи за якими здійснює управління резервами.

"(НБУ – ред.)здійснює постійний моніторинг тих подій, які так чи інакше можуть вплинути. Структура резервів та їх зміна - це скоріш технічна вправа. Якщо ми будемо бачити необхідність це зробити, ми це зробимо", - сказав Пишний.

НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5%: очікує від цього підтримки валютного ринку

Контекст

Офіційні курси долара і євро перейшли до зниження.

Доповнення

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв 4 березня, що на єдиному казначейському рахунку України перебуває понад 126 мільярдів гривень, а золотовалютні резерви складають $40,3 мільярда. Виконання бюджету за січень-лютий перевищило план на понад 2 мільярди гривень.