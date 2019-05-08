Названо имя сына принца Гарри и Меган Маркл
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Принц Гарри и его жена Меган Маркл, герцогиня Сассекская, назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу семьи Меган и Гарри в Instagram.
"Герцог и герцогиня Сассекские с удовольствием объявляют, что назвали своего первого ребенка: Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня Королеву Елизавету познакомили со ее восьмым правнуком в Виндзорском замке. На этом мероприятии присутствовали также герцог Эдинбургский и мать герцогини.
Напомним, жена принца Гарри Меган Маркл родила первенца в понедельник, 6 мая.
В Букингемском дворце заявили, что при рождении мальчик весил 7 фунтов и 3 унции (3,26 кг).