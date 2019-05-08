Названо ім’я сина принца Гаррі та Меган Маркл
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, герцогиня Сассекська, назвали свого новонародженого сина Арчі Харрісоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку сім’ї Меган і Гарі в Instagram.
“Герцог і герцогиня Сассекські із задоволенням оголошують, що назвали свою першу дитину: Арчі Харрісон Маунтбаттен-Віндзор”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сьогодні Королеву Єлизавету познайомили із її восьмим правнуком у Віндзорському замку. На цьому заході були присутні також герцог Единбурзький і мати герцогині.
Нагадаємо, дружина принца Гаррі Меган Маркл народила первістка у понеділок, 6 травня.
У Букінгемському палаці заявили, що при народженні хлопчик важив 7 фунтів і 3 унції (3,26 кг).