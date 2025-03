Меган Маркл народила хлопчика

"Ми раді повідомити, що їх королівські високості герцог і герцогиня Сассекські вітали свого первістка рано вранці 6 травня 2019 року", - сказано в повідомленні.

У палаці заявили, що хлопчик, Син їх королівських високостей, важить 7 фунтів і 3 унції (3,26 кг).

"Герцогиня і дитина здорові, і пара дякує представникам громадськості за їх загальне хвилювання і підтримку протягом цього особливого часу в їхньому житті", - додали в палаці.

Нагадаємо, 6 травня Букінгемський палац оголосив, що у Меган Маркл - герцогині Сассекської, дружини британського принца Гаррі - почалися пологи.

We are pleased to announce that Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex welcomed their firstborn child in the early morning on May 6th , 2019. Their Royal Highnesses 'son weighs 7lbs. 3oz. The Duchess and baby are both healthy and well , and the couple thank members of the public for their shared excitement and support during this very special time in their lives . More details will be shared in the forthcoming days .