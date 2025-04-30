Щоб уникнути пошкоджень через негоду, 1 травня у Києві приспустять головний державний прапор України

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників
15:17 • 15365 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

13:34 • 36779 перегляди

Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 79168 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 104304 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
30 квітня, 08:43 • 179254 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
30 квітня, 06:47 • 96286 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 233093 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 169302 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 116752 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

29 квітня, 13:48 • 143635 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+19°
2м/с
31%
751 мм
Популярнi новини

Келлог: США та Україна узгодили 22 дії для подальших домовленостей щодо війни

30 квітня, 08:04 • 83631 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

30 квітня, 08:15 • 95879 перегляди

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

30 квітня, 09:14 • 41028 перегляди

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

10:55 • 76571 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

13:19 • 41339 перегляди
Публікації

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

15:42 • 16002 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

13:19 • 43783 перегляди

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

10:55 • 79055 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування
Ексклюзив

30 квітня, 08:43 • 179172 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

30 квітня, 05:55 • 157239 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Петро Павел

Петро Фіала

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

13:52 • 14763 перегляди

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

12:48 • 17664 перегляди

Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

12:27 • 18254 перегляди

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

30 квітня, 09:14 • 42721 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

30 квітня, 08:15 • 97541 перегляди
Актуальне

ChatGPT

Instagram

Шахед-136

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Щоб уникнути пошкоджень через негоду, 1 травня у Києві приспустять головний державний прапор України

Київ • УНН

 • 7390 перегляди

У Києві 1 травня приспускають головний прапор України, щоб уникнути пошкоджень через прогнозовані пориви вітру 15-20 м/с. Прапор знімуть до покращення погодних умов.

Щоб уникнути пошкоджень через негоду, 1 травня у Києві приспустять головний державний прапор України

У Києві упродовж 1-го травня буде тимчасово приспущений головний прапор України. Це буде зроблено длятого, щоб уникнути пошкоджень полотнища, у період до покращення погодних умов.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Деталі

У Києві 1 травня, через прогнозовану негоду тимчасово приспустять головний прапор України.

Це буде зроблено для того, щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор зняли до покращення погодних умов, пояснює КО "Київзеленбуд".

Довідка

За прогнозами Укргідрометцентру, завтра в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Доповнення

Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага – 32 т, а розмір полотнища – 16 на 24 м.

УНН передавав раніше: через пориви вітру 15-20 м/с у Києві 23 березня головний прапор приспускали для збереження полотнища та флагштока. Споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоКиїв
Україна
Київ
Brent
$60.95
Bitcoin
$94,018.30
S&P 500
$5,511.09
Tesla
$278.44
Газ TTF
$32.34
Золото
$3,318.96
Ethereum
$1,764.94