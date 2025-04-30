Щоб уникнути пошкоджень через негоду, 1 травня у Києві приспустять головний державний прапор України
Київ • УНН
У Києві 1 травня приспускають головний прапор України, щоб уникнути пошкоджень через прогнозовані пориви вітру 15-20 м/с. Прапор знімуть до покращення погодних умов.
У Києві упродовж 1-го травня буде тимчасово приспущений головний прапор України. Це буде зроблено длятого, щоб уникнути пошкоджень полотнища, у період до покращення погодних умов.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Деталі
У Києві 1 травня, через прогнозовану негоду тимчасово приспустять головний прапор України.
Це буде зроблено для того, щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор зняли до покращення погодних умов, пояснює КО "Київзеленбуд".
Довідка
За прогнозами Укргідрометцентру, завтра в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Доповнення
Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага – 32 т, а розмір полотнища – 16 на 24 м.
УНН передавав раніше: через пориви вітру 15-20 м/с у Києві 23 березня головний прапор приспускали для збереження полотнища та флагштока. Споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни.