Чтобы избежать повреждений из-за непогоды, 1 мая в Киеве приспустят главный государственный флаг Украины
Киев • УНН
В Киеве 1 мая приспускают главный флаг Украины, чтобы избежать повреждений из-за прогнозируемых порывов ветра 15-20 м/с. Флаг снимут до улучшения погодных условий.
В Киеве в течение 1-го мая будет временно приспущен главный флаг Украины. Это будет сделано для того, чтобы избежать повреждений полотнища, в период до улучшения погодных условий.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Детали
В Киеве 1 мая, из-за прогнозируемой непогоды временно приспустят главный флаг Украины.
Это будет сделано для того, чтобы избежать повреждений полотнища, флаг сняли до улучшения погодных условий, объясняет КО "Киевзеленстрой".
Справка
По прогнозам Укргидрометцентра, завтра в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Дополнение
Высота флагштока на Печерских холмах составляет почти 90 м, его вес – 32 т, а размер полотнища – 16 на 24 м.
УНН передавал ранее: из-за порывов ветра 15-20 м/с в Киеве 23 марта главный флаг приспускали для сохранения полотнища и флагштока. Сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны.