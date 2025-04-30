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Чтобы избежать повреждений из-за непогоды, 1 мая в Киеве приспустят главный государственный флаг Украины

Киев • УНН

 • 5484 просмотра

В Киеве 1 мая приспускают главный флаг Украины, чтобы избежать повреждений из-за прогнозируемых порывов ветра 15-20 м/с. Флаг снимут до улучшения погодных условий.

Чтобы избежать повреждений из-за непогоды, 1 мая в Киеве приспустят главный государственный флаг Украины

В Киеве в течение 1-го мая будет временно приспущен главный флаг Украины. Это будет сделано для того, чтобы избежать повреждений полотнища, в период до улучшения погодных условий.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Детали

В Киеве 1 мая, из-за прогнозируемой непогоды временно приспустят главный флаг Украины.

Это будет сделано для того, чтобы избежать повреждений полотнища, флаг сняли до улучшения погодных условий, объясняет КО "Киевзеленстрой".

Справка

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Дополнение

Высота флагштока на Печерских холмах составляет почти 90 м, его вес – 32 т, а размер полотнища – 16 на 24 м.

УНН передавал ранее: из-за порывов ветра 15-20 м/с в Киеве 23 марта главный флаг приспускали для сохранения полотнища и флагштока. Сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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