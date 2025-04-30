Ціни на електроенергію впадуть нижче нуля: 1 травня Німеччина "заряджатиметься" сонцем
Київ • УНН
Через надлишок сонячної енергії 1 травня ціни на електроенергію в Німеччині впадуть нижче нуля. Очікується, що зелена енергія задовольнить 99% потреб.
1 травня у німецькій енергосистемі повністю домінуватиме "зелена" електроенергія від сонця та вітру. За даними Bloomberg Models, завтра нею може бути задоволено до 99% споживання. Відповідно, ціни на електроенергію цього дня опустяться нижче нуля.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
Очікується, що перше суттєве потепління цьогоріч досягне піку у Великій Британії, Франції та Німеччині вже цього тижня. Денна температура у четвер сягатиме 27°C у Парижі та Берліні й 25°C у Лондоні. Згідно з прогнозами, середня температура в багатьох районах буде на 5-6°C вищою за багаторічну норму.
Очікується, що система високого тиску збереже небо ясним, що призведе до збільшення сонячної активності та виробництва сонячної енергії цього тижня
Саме це, за даними Bloomberg Models, дозволить Німеччині завтра забезпечити 99% споживання зеленою енергією. І хоча це й не безпрецедентним випадком, це є певним поглядом у майбутнє, оскільки регіон на шляху до "зеленого переходу".
Однак очікується, що теплий період буде короткочасним, оскільки, за прогнозами, система низького тиску переміститься в регіон і знизить температуру протягом вихідних.
Мінуси "зеленої енергії" для економіки країн
І хоча це вигідно для мільйонів домогосподарств і заводів, які купують електроенергію за погодинними тарифами, це створює величезний головний біль для інвесторів і розробників зелених технологій через нижчу прибутковість. Так, 1 травня з 10:00 до 17:00 ціна на німецьку електроенергію на Epex Spot SE, найбільшій біржі, прогнозовано впаде нижче нуля.
Днем раніше найнижча ціна становила майже 130 євро за мегават/годину о 13:00. Така сама ситуація спостерігається і у Франції, де ціни будуть негативними протягом тих самих годин.
За даними BloombergNEF, цього року Німеччина планує додати безпрецедентні 17 гігаватів сонячної енергії і щороку (до 2030) планує побивати цей рекорд.
Це дедалі більше витісняє з ринку генератори, які працюють на викопному паливі, хоча вони залишаються важливими для забезпечення резервної енергії протягом зимового опалювального сезону.
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