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Ціни на електроенергію впадуть нижче нуля: 1 травня Німеччина "заряджатиметься" сонцем

Київ • УНН

 • 2888 перегляди

Через надлишок сонячної енергії 1 травня ціни на електроенергію в Німеччині впадуть нижче нуля. Очікується, що зелена енергія задовольнить 99% потреб.

Ціни на електроенергію впадуть нижче нуля: 1 травня Німеччина "заряджатиметься" сонцем

1 травня у німецькій енергосистемі повністю домінуватиме "зелена" електроенергія від сонця та вітру. За даними Bloomberg Models, завтра нею може бути задоволено до 99% споживання. Відповідно, ціни на електроенергію цього дня опустяться нижче нуля.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Очікується, що перше суттєве потепління цьогоріч досягне піку у Великій Британії, Франції та Німеччині вже цього тижня. Денна температура у четвер сягатиме 27°C у Парижі та Берліні й 25°C у Лондоні. Згідно з прогнозами, середня температура в багатьох районах буде на 5-6°C вищою за багаторічну норму.

Очікується, що система високого тиску збереже небо ясним, що призведе до збільшення сонячної активності та виробництва сонячної енергії цього тижня

- сказав метеоролог MetDesk Даніель Гарднер-Деклоудюр.

Саме це, за даними Bloomberg Models, дозволить Німеччині завтра забезпечити 99% споживання зеленою енергією. І хоча це й не безпрецедентним випадком, це є певним поглядом у майбутнє, оскільки регіон на шляху до "зеленого переходу".

Однак очікується, що теплий період буде короткочасним, оскільки, за прогнозами, система низького тиску переміститься в регіон і знизить температуру протягом вихідних.

Мінуси "зеленої енергії" для економіки країн

І хоча це вигідно для мільйонів домогосподарств і заводів, які купують електроенергію за погодинними тарифами, це створює величезний головний біль для інвесторів і розробників зелених технологій через нижчу прибутковість. Так, 1 травня з 10:00 до 17:00 ціна на німецьку електроенергію на Epex Spot SE, найбільшій біржі, прогнозовано впаде нижче нуля.

Днем раніше найнижча ціна становила майже 130 євро за мегават/годину о 13:00. Така сама ситуація спостерігається і у Франції, де ціни будуть негативними протягом тих самих годин.

За даними BloombergNEF, цього року Німеччина планує додати безпрецедентні 17 гігаватів сонячної енергії і щороку (до 2030) планує побивати цей рекорд.

Це дедалі більше витісняє з ринку генератори, які працюють на викопному паливі, хоча вони залишаються важливими для забезпечення резервної енергії протягом зимового опалювального сезону.

Шмигаль: в Україні відновлено 1,5 ГВт генерації, планується ввести 1 ГВт у 2025 році30.04.25, 14:55 • 5262 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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