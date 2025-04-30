Цены на электроэнергию упадут ниже нуля: 1 мая Германия "зарядится" солнцем

1 мая в немецкой энергосистеме будет полностью доминировать "зеленая" электроэнергия от солнца и ветра. По данным Bloomberg Models, завтра ею может быть удовлетворено до 99% потребления. Соответственно, цены на электроэнергию в этот день опустятся ниже нуля.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Ожидается, что первое существенное потепление в этом году достигнет пика в Великобритании, Франции и Германии уже на этой неделе. Дневная температура в четверг будет достигать 27°C в Париже и Берлине и 25°C в Лондоне. Согласно прогнозам, средняя температура во многих районах будет на 5-6°C выше многолетней нормы.

Ожидается, что система высокого давления сохранит небо ясным, что приведет к увеличению солнечной активности и производства солнечной энергии на этой неделе - сказал метеоролог MetDesk Даниэль Гарднер-Деклоудюр.

Именно это, по данным Bloomberg Models, позволит Германии завтра обеспечить 99% потребления зеленой энергией. И хотя это и не беспрецедентный случай, это является определенным взглядом в будущее, поскольку регион на пути к "зеленому переходу".

Однако ожидается, что теплый период будет кратковременным, поскольку, по прогнозам, система низкого давления переместится в регион и снизит температуру в течение выходных.

Минусы "зеленой энергии" для экономики стран

И хотя это выгодно для миллионов домохозяйств и заводов, которые покупают электроэнергию по почасовым тарифам, это создает огромную головную боль для инвесторов и разработчиков зеленых технологий из-за более низкой прибыльности. Так, 1 мая с 10:00 до 17:00 цена на немецкую электроэнергию на Epex Spot SE, крупнейшей бирже, прогнозируемо упадет ниже нуля.

Днем ранее самая низкая цена составляла почти 130 евро за мегаватт/час в 13:00. Такая же ситуация наблюдается и во Франции, где цены будут отрицательными в течение тех же часов.

По данным BloombergNEF, в этом году Германия планирует добавить беспрецедентные 17 гигаватт солнечной энергии и каждый год (до 2030) планирует побивать этот рекорд.

Это все больше вытесняет с рынка генераторы, работающие на ископаемом топливе, хотя они остаются важными для обеспечения резервной энергии в течение зимнего отопительного сезона.



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