Цены на электроэнергию упадут ниже нуля: 1 мая Германия "зарядится" солнцем

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников
15:17 • 15235 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

13:34 • 36425 просмотра

Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки - Шмыгаль

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 78939 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 104062 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 178848 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 96198 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 233040 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 169289 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 116743 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

29 апреля, 13:48 • 143613 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+19°
2м/с
31%
751 мм
Популярные новости

Келлог: США и Украина согласовали 22 действия для дальнейших договоренностей по войне

30 апреля, 08:04 • 83631 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 95879 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 41028 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

10:55 • 76571 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

13:19 • 41339 просмотра
публикации

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

15:42 • 15754 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

13:19 • 43324 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

10:55 • 78585 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства
Эксклюзив

30 апреля, 08:43 • 178731 просмотра

Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома

30 апреля, 05:55 • 157045 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Петр Павел

Петр Фиала

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Франция

Реклама
УНН Lite

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

13:52 • 14680 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом ее космического путешествия

12:48 • 17581 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секс в большом городе"

12:27 • 18170 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 42402 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 97231 просмотра
Актуальное

ЧатГПТ

Instagram

Шахед-136

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Цены на электроэнергию упадут ниже нуля: 1 мая Германия "зарядится" солнцем

Киев • УНН

 • 2550 просмотра

Из-за избытка солнечной энергии 1 мая цены на электроэнергию в Германии упадут ниже нуля. Ожидается, что зеленая энергия удовлетворит 99% потребностей.

Цены на электроэнергию упадут ниже нуля: 1 мая Германия "зарядится" солнцем

1 мая в немецкой энергосистеме будет полностью доминировать "зеленая" электроэнергия от солнца и ветра. По данным Bloomberg Models, завтра ею может быть удовлетворено до 99% потребления. Соответственно, цены на электроэнергию в этот день опустятся ниже нуля.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Ожидается, что первое существенное потепление в этом году достигнет пика в Великобритании, Франции и Германии уже на этой неделе. Дневная температура в четверг будет достигать 27°C в Париже и Берлине и 25°C в Лондоне. Согласно прогнозам, средняя температура во многих районах будет на 5-6°C выше многолетней нормы.

Ожидается, что система высокого давления сохранит небо ясным, что приведет к увеличению солнечной активности и производства солнечной энергии на этой неделе

- сказал метеоролог MetDesk Даниэль Гарднер-Деклоудюр.

Именно это, по данным Bloomberg Models, позволит Германии завтра обеспечить 99% потребления зеленой энергией. И хотя это и не беспрецедентный случай, это является определенным взглядом в будущее, поскольку регион на пути к "зеленому переходу".

Однако ожидается, что теплый период будет кратковременным, поскольку, по прогнозам, система низкого давления переместится в регион и снизит температуру в течение выходных.

Минусы "зеленой энергии" для экономики стран

И хотя это выгодно для миллионов домохозяйств и заводов, которые покупают электроэнергию по почасовым тарифам, это создает огромную головную боль для инвесторов и разработчиков зеленых технологий из-за более низкой прибыльности. Так, 1 мая с 10:00 до 17:00 цена на немецкую электроэнергию на Epex Spot SE, крупнейшей бирже, прогнозируемо упадет ниже нуля.

Днем ранее самая низкая цена составляла почти 130 евро за мегаватт/час в 13:00. Такая же ситуация наблюдается и во Франции, где цены будут отрицательными в течение тех же часов.

По данным BloombergNEF, в этом году Германия планирует добавить беспрецедентные 17 гигаватт солнечной энергии и каждый год (до 2030) планирует побивать этот рекорд.

Это все больше вытесняет с рынка генераторы, работающие на ископаемом топливе, хотя они остаются важными для обеспечения резервной энергии в течение зимнего отопительного сезона.

Шмыгаль: в Украине восстановлено 1,5 ГВт генерации, планируется ввести 1 ГВт в 2025 году30.04.25, 14:55 • 5250 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости МираПогода и окружающая среда
Bloomberg L.P.
Париж
Франция
Великобритания
Германия
Денис Шмыгаль
Лондон
Берлин
Brent
$60.95
Bitcoin
$94,018.30
S&P 500
$5,511.09
Tesla
$278.44
Газ TTF
$32.34
Золото
$3,318.96
Ethereum
$1,764.94