Меган Маркл родила мальчика

“Мы рады сообщить, что их королевские высочества герцог и герцогиня Сассексские приветствовали своего первенца рано утром 6 мая 2019 года”, — сказано в сообщении.

Во дворце заявили, что мальчик Сын их королевских высот весит 7 фунтов и 3 унции (3,26 кг).

“Герцогиня и ребенок оба здоровы, и пара благодарит представителей общественности за их общее волнение и поддержку в течение этого особенного времени в их жизни”, - добавили во дворце.

Напомним, 6 мая Букингемский дворец объявил, что у Меган Маркл — герцогини Сассексской, супруги британского принца Гарри — начались роды.

We are pleased to announce that Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex welcomed their firstborn child in the early morning on May 6th, 2019. Their Royal Highnesses’ son weighs 7lbs. 3oz. The Duchess and baby are both healthy and well, and the couple thank members of the public for their shared excitement and support during this very special time in their lives. More details will be shared in the forthcoming days.