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Названы главные потребителей украинского алкоголя за рубежом

Названы главные потребителей украинского алкоголя за рубежом

Киев  •  УНН

 • 16817 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Украинцы пьют спиртное преимущественно из Германии, а нашу водку любят в Казахстане и США. Всего же за 4 месяца этого года Украина экспортировала за границу алкогольной продукции на сумму 29,1 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.

В частности, в январе-апреле Украина поставила в Казахстан алкогольной продукции на 2,1 млн долл., в США - на 1,7 млн долл.

Еще на более 14,3 млн долл. алкогольной продукции Украина поставила "неопределенным странам".

При этом в январе-апреле текущего года Украина импортировала алкоголя почти вдвое больше - 55,5 млн долл. Больше всего из Германии - на 10,8 млн долл. и Великобритании - на 8,5 млн долл. Речь идет об экспорте-импорте виски, рома, джина, водки и ликеров.

Как писал УНН, Украина сдает позиции на рынке производства алкогольных напитков. Отечественный рынок спиртного имеет неоднородную динамику, страдает от теневого бизнеса и контрабанды.

В ЕС же говорят, что Украина заливает их рынки нелегальной продукцией.

Из-за контрабанды алкогольных товаров наше государство ежегодно теряет минимум 10 млрд грн, говорит депутат Сергей Каплин.

Также напомним, по данным издания "Капитал", из Украины водочная продукция контрабандой может поставляться и в Великобританию. Журналисты указывают на причастность к этому отдельных иностранцев и их оффшоров.

Украинские Национальные Новости

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