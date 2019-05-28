Названо головних споживачів українського алкоголю за кордоном

КИЇВ. 29 травня. УНН. Українці п’ють спиртне переважно з Німеччині, а нашу горілку полюбляють у Казахстані та США. Загалом же за 4 місяці цього року Україна експортувала за кордон алкогольної продукції на суму 29,1 млн дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.