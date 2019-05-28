Названо головних споживачів українського алкоголю за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Українці п’ють спиртне переважно з Німеччині, а нашу горілку полюбляють у Казахстані та США. Загалом же за 4 місяці цього року Україна експортувала за кордон алкогольної продукції на суму 29,1 млн дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Зокрема, у січні-квітні Україна поставила у Казахстан алкогольної продукції на 2,1 млн дол., у США - на 1,7 млн дол.
Ще на понад 14,3 млн дол. алкогольної продукції Україна поставила "невизначеним країнам".
При цьому, у січні-квітні поточного року Україна імпортувала алкоголю майже удвічі більше - 55,5 млн дол. Найбільше з Німеччини - на 10,8 млн дол. та Великої Британії - на 8,5 млн дол. Йдеться про експорт-імпорт віскі, рому, джину, горілки та лікерів.
Як писав УНН, Україна здає позиції на ринку виробництва алкогольних напоїв. Вітчизняний ринок спиртного має неоднорідну динаміку, страждає від тіньового бізнесу та контрабанди.
В ЄС же говорять, що Україна заливає їх ринки нелегальною продукцією.
Через контрабанду алкогольних товарів наша держава щороку втрачає мінімум 10 млрд грн, каже депутат Сергій Каплін.
Також нагадаємо, за даними видання “Капітал”, з України горілчана продукція контрабандою може постачатися й до Великої Британії. Журналісти вказують на причетність до цього окремих іноземців та їх офшорів.