Україна здає позиції на ринку виробництва алкогольних напоїв

Так, до прикладу, коньяк. Пік виробництва напою припав на 2015 рік — тоді в Україні виробили 10,6 тис. тонн напою.

“Однак вже з 2016 року розпочалось його стабільне зниження. Це пов’язано з підвищенням акцизу та економічною ситуацією (девальвація гривні). Так, за 2018 рік показник виробництва становив 8,1 тис. тонн, що на 24% менше показника пікового періоду”, — розповідають експерти.

Аналогічна ситуація із виробництвом лікеру.

“Найвищий показник виробництва за останні п’ять років відзначався у 2014 році — 36,7 тис. тонн. Подібно до ситуації на ринку коньяку, виробництво після пікового року стабільно знижувалось до 2016 року (до 18,7 тис. тонн). У наступні два роки спостерігається поступове відновлення, однак показник все ще нижчий ніж у 2014-2015 роках (25,8 тис. тонн у 2018 році)”, — йдеться у повідомленні.

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Вітчизняне виробництво ігристих вин мало неоднозначну динаміку у період 2014-2018 рр. Однак, показник 2018 року був найвищим за останнє п’ятиріччя — 11,6 тис. тонн, що на 21% більше, аніж у 2014 році, пишуть експерти.

В межах 20 тис. тонн на рік тримаються показники виробництва вин з концентрацією спирту не більше 15%. Йдеться про період із 2015 по 2018 рр.

“Піковим був 2017 рік — 23,7 тис. тонн. У минулому році обсяг виробництва дещо знизився — до 21,5 тис. тонн”, — розповідають фахівці.

Піковими роками виробництва солодового пива були 2014-2015 рр. До речі, саме цей продукт є найпопулярнішим алкогольним напоєм, попит на який є стабільним і в середині країни, і за кордоном, кажуть в UFEB.

“Аналізуючи алкогольний ринок України ми спостерігаємо неоднорідну динаміку. Одні позиції ідуть на спад, а інші навпаки нарощують свої об’єми. Так чи інакше, але економічні процеси такі як девальвація гривні, підвищення акцизу та закриття ринків збуту вплинули на розвиток ринку” — коментує експерт UFEB Олександра Кищук.

Нагадаємо, як писав УНН, більша частина алкогольного ринку України — перебуває в тіні. Також, через, масштабну контрабанду спиртних напоїв, наша країна щороку втрачає мінімум 10 млрд грн.

Раніше, ЗМІ дослідили схему контрабанди української горілки до країн ЄС, зокрема, Великої Британії.

Йдеться про постачання товару через офшори на папері, хоча напої одразу, нібито, з України потрапляють на логістичний склад у Литві. А звідти вже, без сплати відповідних податків та акцизів, переміщуються до Великої Британії.

Видання “Капітал” припускає причетність до цієї схеми іноземця, британця, Ніла Сміта, і цими фактами вже зацікавилися в ДФС та СБУ.

Народні обранці, своєю чергою, заговорили про необхідність повернення до питання криміналізації контрабанди. Адже у більшості країн ЄС за цей злочин все ж карають.