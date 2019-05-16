Украина сдает позиции на рынке производства алкогольных напитков

Так, к примеру, коньяк. Пик производства напитка пришелся на 2015 год - тогда в Украине произвели 10,6 тыс. тонн напитка.

"Однако уже с 2016 года началось его стабильное снижение. Это связано с повышением акциза и экономической ситуацией (девальвация гривны). Так, по 2018 год показатель производства составил 8,1 тыс. тонн, что на 24% меньше показателя пикового периода", - рассказывают эксперты.

Аналогичная ситуация с производством ликера.

"Самый высокий показатель производства за последние пять лет отмечался в 2014 году - 36,7 тыс. тонн. Подобно ситуации на рынке коньяка, производство после пикового года стабильно снижалось до 2016 года (до 18,7 тыс. тонн). В последующие два года наблюдается постепенное восстановление, однако показатель все еще ниже, чем в 2014-2015 годах (25,8 тыс. тонн в 2018 году)", - говорится в сообщении.

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Отечественное производство игристых вин имело неоднозначную динамику в период 2014-2018 гг. Однако, показатель 2018 года был самым высоким за последние пять лет - 11,6 тыс. тонн, что на 21% больше, чем в 2014 году, пишут эксперты.

В пределах 20 тыс. тонн в год держатся показатели производства вин с концентрацией спирта не более 15%. Речь идет о периоде с 2015 по 2018 года.

"Пиковым был 2017 год - 23,7 тыс. тонн. В прошлом году объем производства несколько снизился - до 21,5 тыс. тонн", - рассказывают специалисты.

Пиковыми годами производства солодового пива были 2014-2015 гг. Кстати, именно этот продукт является самым популярным алкогольным напитком, спрос на который является стабильным и внутри страны, и за рубежом, говорят в UFEB.

"Анализируя алкогольный рынок Украины мы наблюдаем неоднородную динамику. Одни позиции идут на убыль, а другие наоборот наращивают свои объемы. Так или иначе, но экономические процессы такие как девальвация гривны, повышение акциза и закрытия рынков сбыта повлияли на развитие рынка", - комментирует эксперт UFEB Александра Кищук.

Напомним, как писал УНН, большая часть алкогольного рынка Украины - находится в тени. Также, из-за, масштабной контрабанды спиртных напитков, наша страна ежегодно теряет минимум 10 млрд грн.

Ранее, СМИ исследовали схему контрабанды украинской водки в страны ЕС, в частности, Великобритании.

Речь идет о поставках товара через оффшоры на бумаге, хотя напитки сразу, якобы, из Украины попадают на логистический склад в Литве. А оттуда уже без уплаты соответствующих налогов и акцизов, перемещаются в Великобританию.

Издание "Капитал" предполагает причастность к этой схеме иностранца, британца, Нила Смита, и этим фактам уже заинтересовались в ГФС и СБУ.

Народные избранники, в свою очередь, заговорили о необходимости возвращения к вопросу криминализации контрабанды. Ведь в большинстве стран ЕС за это преступление все же наказывают.