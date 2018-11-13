НАПК обнаружило нарушения у экс-подчиненного Департамента патрульной полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание руководителю правоохранительных органов и двум местным чиновникам. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении 3 предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона”, — говорится в сообщении.
Внесено предписание начальнику Департамента патрульной полиции Евгению Жукову относительно бывшего подчиненного полицейского, который нарушил требования части первой статьи 36 Закона, а именно срок передачи корпоративных прав, чем совершил правонарушение, связанное с коррупцией.
В пресс-службе патрульной полиции также уточнили, что указанное должностное лицо было уволено из рядов патрульной полиции г. Черновцы еще в июне 2018 года.
Также внесены предписания председателю Киево-Святошинской районной государственной администрации и Вишеньковскому сельскому голове Бориспольского района о нарушении части четвертой статьи 12 Закона: невыполнение законных требований Национального агентства по предоставлению информации и надлежащим образом заверенных копий материалов на запрос НАПК.
Напомним, 9 августа НАПК внесло предписание Министру внутренних дел Арсену Авакову. По результатам проведенной проверки было выявлено 30 случаев непредоставления или несвоевременного предоставления деклараций служащими МВД.
А 9 ноября НАПК заявило в НАБУ на прокурора Луганской области Виктора Швыдкого.
30 октября прокуратура города Киева объявила подозрение в незаконном обогащении одному из руководителей Управления уголовного розыска столичного главка полиции Михаилу Швалюку. К нему НАПК 22 августа направило два обоснованных вывода в ГПУ. Должностному лицу инкриминируется незаконное обогащение на 55 тысяч долларов.