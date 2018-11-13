НАЗК виявило порушення у екс-підлеглого Департаменту патрульної поліції

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Національне агентство із запобігання корупції внесло припис керівнику правоохоронних органів і двом місцевим урядовцям. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН. 

“Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення 3 приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону”, — йдеться у повідомленні.

Внесено припис начальнику Департаменту патрульної поліції Євгену Жукову стосовно колишнього підлеглого поліцейського, який порушив вимоги частини першої статті 36 Закону, а саме строк передачі корпоративних прав, чим вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією.

У прес-службі патрульної поліції також уточнили, що зазначену посадову особу було звільнено з лав патрульної поліції м.Чернівці ще у червні 2018 року.

Також внесено приписи голові Києво-Святошинської районної державної адміністрації та Вишеньківському сільському голові Бориспільського району про порушення частини четвертої статті 12 Закону: невиконання законних вимог Національного агентства щодо надання інформації та належним чином засвідчених копій матеріалів на запит НАЗК.

Нагадаємо, 9 серпня НАЗК внесло припис Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. За результатами проведеної перевірки було виявлено 30 випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій службовцями МВС.

А 9 листопада НАЗК заявило в НАБУ на прокурора Луганської області Віктора Швидкого.

30 жовтня прокуратура міста Києва оголосила підозру у незаконному збагаченні одному з керівників Управління карного розшуку столичного главку поліції Михайлу Швалюку. Щодо нього НАЗК 22 серпня направило два обґрунтованих висновки до ГПУ. Посадовцю інкримінується незаконне збагачення на 55 тисяч доларів.

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