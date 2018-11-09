НАЗК заявило в НАБУ на голову РДА і прокурора області
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Національне агентство із запобігання корупції виявило ознаки криміналу в деклараціях двох посадовців. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“НАЗК за результатами повних перевірок декларацій голови РДА та прокурора Луганської області виявило ознаки кримінальних правопорушень — умисного декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Відповідні обґрунтовані висновки затверджені на засіданні Національного агентства та направлені до НАБУ та НПУ”, — йдеться у повідомленні.
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Так, встановлено, що голова Старобільської РДА Луганської області у декларації за 2015 рік не вказав корпоративні права дружини. Частка дружини у статутного капіталі товариства в грошовому еквіваленті склала 422,5 тис. грн.
За результатами перевірки декларації за 2016 рік прокурора Луганської області Швидкого Віктора Васильовича, який наразі перебуває на посаді прокурора Волинської області, виявлені ознаки незаконного збагачення. Посадовець задекларував грошові активи на суму, джерела походження якої не підтверджуються доказами.
Загалом з початку 2018 року НАЗК направило до правоохоронних органів 70 обґрунтованих висновків щодо декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів та 4 висновки щодо виявлення ознак незаконного збагачення.
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Зазначимо, що порушення посадовцями норм антикорупційного законодавства тягне за собою дисциплінарну і кримінальну відповідальність. Так, 30 жовтня прокуратура міста Києва оголосила підозру у незаконному збагаченні одному з керівників Управління карного розшуку столичного главку поліції Михайлу Швалюку. Щодо нього НАЗК 22 серпня направило два обґрунтованих висновки до ГПУ. Посадовцю інкримінується незаконне збагачення на 55 тисяч доларів.
Крім того, на Луганщині суддю звільнили з роботи через проблеми із НАЗК.