НАПК заявило в НАБУ на председателя РГА и прокурора области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило признаки криминала в декларациях двух чиновников. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“НАПК по результатам полных проверок деклараций председателя РГА и прокурора Луганской области выявило признаки уголовных преступлений — умышленного декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения. Соответствующие обоснованные выводы утверждены на заседании Национального агентства и направлены в НАБУ и НПУ”, - говорится в сообщении.
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Так, установлено, что председатель Старобельской РГА Луганской области в декларации 2015 года не указал корпоративные права жены. Доля жены в уставном капитале общества в денежном эквиваленте составила 422,5 тыс. грн.
По результатам проверки декларации за 2016 год прокурора Луганской области Швыдкого Виктора Васильевича, который сейчас занимает должность прокурора Волынской области, обнаружены признаки незаконного обогащения. Чиновник задекларировал денежные активы на сумму, источники происхождения которого не подтверждаются доказательствами.
Всего с начала 2018 года НАПК направило в правоохранительные органы 70 обоснованных выводов относительно декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов и 4 вывода по выявлению признаков незаконного обогащения.
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Отметим, что нарушения должностными лицами норм антикоррупционного законодательства влечет за собой дисциплинарную и уголовную ответственность. Так, 30 октября прокуратура города Киева объявила подозрение в незаконном обогащении одному из руководителей Управления уголовного розыска столичного главка полиции Михаилу Швалюку. В отношении него НАПК 22 августа направило два обоснованных вывода в ГПУ. Должностному лицу инкриминируется незаконное обогащение на 55 тысяч долларов.
Кроме того, в Луганской области судью уволили с работы из-за проблем с НАПК.