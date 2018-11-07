НАЗК створило словник антикорупціонера

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Незнання антикорупційної термінології може нашкодити громадським активістам у професійній діяльності. Так, терміни “власник корпоративних прав” та “бенефіціарний власник” не є тотожними. Про це повідомила прес-служба Національного агентства із запобігання корупції, передає УНН.

“Національне агентство із запобігання корупції за підтримки Програми розвитку ООН в Україні регулярно проводить тренінги з антикорупційної грамотності. Дані заходи дозволяють членам ГО і журналістам уникати помилкових висновків та не поширювати недостовірну інформацію”, — йдеться у повідомленні.

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До просвітницької діяльності Агентство долучилось через прецеденти неправильного вживання антикорупціонерської термінології. Зокрема, у НАЗК посилаються на випадок із помилковим тлумаченням юридичного положення про корпоративні права суб’єктів акціонерного товариства та відносини власності, який мав місце 5 листопада 2018 року.

Так, за даними прес-служби, голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський виступив із “сенсаційною” заявою, у якій звинуватив НАЗК у неповній перевірці декларації Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова: “На прямой вопрос, кому топ-чиновник передал собственный бизнес, в НАПК ответили только об итальянском бизнесе и ничего не сказали о кипрском” (активне посилання на статтю), — заявив пан Канєвський. Ця заява була розміщена на інтернет-сайтах низки поважних ЗМІ, зокрема: “Дзеркало тижня”, “Економічна правда”.

“З цього приводу прес-служба НАЗК має зазначити, що терміни „власник корпоративних прав“ та „бенефіціарний власник“ не є тотожними”, — наголосили в Агентстві.

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НАЗК констатує, що італійська компанія зазначена Главою МВC у розділі 8 “Корпоративні права”, а дві інші, зареєстровані на Кіпрі, у розділі 9 “Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї”.

Стаття 46 ЗУ “Про запобігання корупції” зобов’язує посадовців декларувати свої корпоративні права та підприємства, а стаття 36 цього Закону — протягом 30 днів після призначення або обрання на посаду передати їх в управління іншій особі у порядку, встановленому законом.

“Поняття „корпоративні права“ визначене у Господарському кодексі. Це права особи, яка має конкретно визначену частку у статутному капіталі господарської організації. Такі права включають право участі особи в управлінні організацією, отримання прибутку, активів у разі ліквідації. Відповідні права можна відчужити шляхом відчуження частки або передати їх в управління”, — пояснили у НАЗК.

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Крім того, під поняттям “кінцевий бенефіціарний власник” розуміється фізична особа, яка має певні можливості впливу на діяльність юридичної особи, які не завжди пов’язані з наявністю корпоративних прав.

“Тому передати в управління можна саме корпоративні права, але не „бенефіціарну власність“. Відповідно, Національне агентство перевірило передачу міністром корпоративних прав згідно із законодавством”, — підкреслили у НАЗК.

У Агентстві закликали представників ЗМІ звертатися до прес-служби за коментарями і роз’ясненнями щодо діяльності Національного агентства.

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Нагадаємо, НАЗК підтримує скасування е-декларацій для антикорупціонерів.

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