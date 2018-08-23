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НАЗК перевірило декларації Авакова, Турчинова і Полторака

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції затвердило результати перевірок декларацій ще 9-ти осіб, серед яких топ-посадовці. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.

НАЗК перевірило декларації Авакова, Турчинова і Полторака

“Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про затвердження результатів здійснення повних перевірок декларацій стосовно 9-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Також прийняті рішення про проведення повної перевірки декларацій ще двох осіб”, — йдеться у повідомленні.

Результати повних перевірок затверджено щодо декларацій, поданих такими посадовими особами:

  • Кириленком В’ячеславом Анатолійовичем, Віце-прем’єр-міністром України, за 2017 рік.
  • Кістіоном Володимиром Євсевійовичем, Віце-прем’єр-міністром України, за 2017 рік.
  • Аваковим Арсеном Борисовичем, Міністром внутрішніх справ України, за 2017 рік.
  • Полтораком Степаном Тимофійовичем, Міністром оборони України, за 2017 рік.
  • Стецем Юрієм Ярославовичем, Міністром інформаційної політики України, за 2017 рік.
  • Чернишем Вадимом Олеговичем, Міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, за 2017 рік.
  • Турчиновим Олександром Валентиновичем, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Зінченко Людмилою Миколаївною, депутатом Недогарківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області, за 2016 рік.
  • Мороко Юрієм Миколайовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2016 рік.

В деклараціях посадовців не виявлено порушень, або виявлено незначні порушення, які не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Розпочато повні перевірки декларацій, поданих такими посадовими особами:

  • Молібогом Геннадієм Вікторовичем, суддею Дружківського міського суду Донецької області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Дзюбіним В’ячеславом Вікторовичем, суддею Апеляційного суду міста Києва, за 2016 та 2017 роки.

Рішення про проведення повної перевірки відповідних декларацій прийнято на підставі інформації, отриманої від суб’єктів звернення, про можливе відображення у них недостовірних відомостей, яка містить фактичні дані, що можуть бути перевірені (відповідно до підпункту 4 пункту 3 розділу ІІІ Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Порядок)).

Строк перевірки е-декларацій становить 60 календарних днів та може бути продовжений ще на 30 днів.

Так, під час засідання було прийнято рішення про продовження строку повної перевірки декларації за 2016 рік, поданої Напрієнко Мариною Вікторівною, першим заступником начальника Чорноморської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Одеській області.

Нагадаємо, 9 серпня НАЗК винесло припис міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову.

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