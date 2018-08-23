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НАПК проверило декларации Авакова, Турчинова и Полторака

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты проверок деклараций еще 9-ти человек, среди которых топ-чиновники. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

НАПК проверило декларации Авакова, Турчинова и Полторака

“Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций в отношении 9-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Также приняты решения о проведении полной проверки деклараций еще двух человек”, - говорится в сообщении.

Результаты полных проверок утверждены в отношении деклараций, поданных такими должностными лицами:

  • Кириленко Вячеславом Анатольевичем, Вице-премьер-министром Украины, за 2017 год.
  • Кистионом Владимиром Евсевиевичем, Вице-премьер-министром Украины, за 2017 год.
  • Аваковым Арсеном Борисовичем, Министром внутренних дел Украины, за 2017 год.
  • Полтораком Степаном Тимофеевичем, Министром обороны Украины, за 2017 год.
  • Стецем Юрием Ярославовичем, Министром информационной политики Украины, за 2017 год.
  • Чернишем Вадимом Олеговичем, Министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, за 2017 год.
  • Турчиновым Александром Валентиновичем, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Зинченко Людмилой Николаевной, депутатом Недогарковского сельского совета Кременчугского района Полтавской области, за 2016 год.
  • Мороко Юрием Николаевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2016 год.

В декларациях должностных лиц нарушения не выявлены, или обнаружены незначительные нарушения, которые не влекут за собой административную или уголовную ответственность.

Начаты полные проверки деклараций, поданных такими должностными лицами:

  • Молибогом Геннадием Викторовичем, судьей Дружковского городского суда Донецкой области, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Дзюбиным Вячеславом Викторовичем, судьей Апелляционного суда города Киева, за 2016 и 2017 годы.

Решение о проведении полной проверки соответствующих деклараций принято на основании информации, полученной от субъектов обращения о возможном отражении в них недостоверных сведений, которое содержит фактические данные, которые могут быть проверены (в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 раздела III Порядка проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее — Порядок)).

Срок проверки электронной декларации составляет 60 календарных дней и может быть продлен еще на 30 дней.

Так, во время заседания было принято решение о продлении срока полной проверки декларации за 2016 год, представленной Наприенко Мариной Викторовной, первым заместителем начальника Черноморской объединенной государственной налоговой инспекции ГУ ДФС в Одесской области.

Напомним, 9 августа НАПК вынесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

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