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НАПК создало словарь антикоррупционера

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Незнание антикоррупционной терминологии может навредить общественным активистам в профессиональной деятельности. Так, термин “владелец корпоративных прав” и “бенефициарный владелец” не являются тождественными. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции при поддержке Программы развития ООН в Украине регулярно проводит тренинги по антикоррупционной грамотности. Данные мероприятия позволяют членам общественных организаций и журналистам избегать ошибочных выводов и не распространять недостоверную информацию”, — говорится в сообщении.

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В просветительскую деятельность Агентство вовлеклось из-за прецедентов неправильного употребления антикоррупционерской терминологии. В частности, в НАПК ссылаются на случай с ошибочным толкованием юридического положения о корпоративных правах субъектов акционерного общества и отношений собственности, который имел место 5 ноября 2018 года.

Так, по данным пресс-службы, председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский выступил с “сенсационным” заявлением, в котором обвинил НАПК в неполной проверке декларации министра внутренних дел Арсена Авакова: “На прямой вопрос, кому топ-чиновник передал собственный бизнес, в НАПК ответили только об итальянском бизнесе и ничего не сказали о кипрском” (активная ссылка на статью), — заявил Каневский. Это заявление было размещено на интернет-сайтах ряда важных СМИ, в частности: “Зеркало недели”, “Экономическая правда”.

“По этому поводу пресс-служба НАПК должна указать, что термины „владелец корпоративных прав“ и „бенефициарный владелец“ не являются тождественными”, — отметили в Агентстве.

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НАПК констатирует, что итальянская компания указана Главой МВД в разделе 8 “Корпоративные права”, а две другие, зарегистрированные на Кипре, в главе 9 “Юридические лица, конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которых является субъект декларирования или члены его семьи”.

Статья 46 ЗУ “О предупреждении коррупции” обязывает должностных лиц декларировать свои корпоративные права и предприятия, а статья 36 этого Закона — в течение 30 дней после назначения или избрания на должность передать их в управление другому лицу в порядке, установленном законом.

“Понятие „корпоративные права“ определено в Хозяйственном кодексе. Это права лица, имеющего конкретно определенную долю в уставном капитале хозяйственной организации. Такие права включают право участия лица в управлении организацией, получении прибыли, активов в случае ликвидации. Соответствующие права можно устранить путем отчуждения доли или передачи их в управление”, — пояснили в НАПК.

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Кроме того, под понятием “конечный бенефициарный владелец” понимается физическое лицо, имеющее определенные возможности влияния на деятельность юридического лица, которые не всегда связаны с наличием корпоративных прав.

“Поэтому передать в управление можно именно корпоративные права, но не „бенефициарную собственность“. Соответственно, Национальное агентство проверило передачу министром корпоративных прав в соответствии с законодательством”, — подчеркнули в НАПК.

В Агентстве призвали представителей СМИ обращаться в пресс-службу за комментариями и разъяснениями относительно деятельности Национального агентства.

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Напомним, НАПК поддерживает отмену е-деклараций для антикоррупционеров.

Украинские Национальные Новости

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