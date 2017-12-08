НАПК начало полную проверку еще 12 э-деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку деклараций еще 8-ми лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы - всего 12 деклараций. Решение об этом были приняты на заседании агентства сегодня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Проверки указанных деклараций продлятся 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем принятия указанных решений.
В частности, начнут проверку двух деклараций первого заместителя прокурора Черниговской области Юрия Балева (за 2015 и 2016 годы), декларации заместителя председателя Гослесагентства Владимира Бондаря (за 2016 год), депутата Кировоградского районного совета Сергея Дапринды (за 2016 год), двух деклараций прокурора Николаевской области Тараса Дунаса (за 2015 - 2016 годы), прокурора Черниговской области Владимира Комашко (за 2015 и 2016 годы), мэра Сум Александра Лысенко (за 2015 и 2016 годы), декларации гендиректора ПАО "ГАК "Украинские полиметаллы" Константина Лесничего (за 2016 год), нардепа VIII созыва Виктора Развадовского (2015 год).
Кроме того, Национальное агентство приняло решение о продлении срока полной проверки деклараций 17-ти субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней.
Напомним, НАПК взялось за чиновника Нацполиции из-за получения стоимостного подарка.