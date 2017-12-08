НАЗК розпочало повну перевірку ще 12 е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку декларацій ще 8-ми осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки – всього 12 декларацій. Рішення про це були прийняті на засіданні агентства сьогодні, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Перевірки зазначених декларацій триватимуть 60 календарних днів та розпочнуться наступного дня за днем прийняття зазначених рішень.
Так, розпочнуть перевірку двох декларацій першого заступника прокурора Чернігівської області Юрія Балєва (за 2015 та 2016 роки), декларації заступника голови Держлісагентства Володимира Бондара (за 2016 рік), депутата Кіровоградської районної ради Сергія Дапринди (за 2016 рік), двох декларацій прокурора Миколаївської області Тараса Дунаса (за 2015 - 2016 роки), прокурора Чернігівської області Володимира Комашка (за 2015 та 2016 роки), мера Сум Олександра Лисенка (за 2015 та 2016 роки), декларації гендиректора ПАТ "ДАК "Українські поліметали" Костянтина Лісничого (за 2016 рік), нардепа VIII скликання Віктора Развадовського (за 2015 рік).
Крім того, Національне агентство прийняло рішення про подовження терміну повної перевірки декларацій 17-ти суб’єктів декларування на додаткові 30 календарних днів.
Нагадаємо, НАЗК взялось за посадовця Нацполіції через отримання вартісного подарунку.