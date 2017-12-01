НАЗК взялось за посадовця Нацполіції через отримання вартісного подарунку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції відповідно направило до суду протокол про адміністративне правопорушення стосовно заступника начальника управління розслідування корупційних злочинів – начальника 1-го відділу Головного слідчого управління Національної поліції України Дмитра Бута за отримання дороговартісного подарунку.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.
Як повідомлялося, Національне агентство встановило, що Бут, перебуваючи на посаді заступника начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України, тобто особи, уповноваженої на виконання функцій держави, на яку поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", одержав у грудні 2015 року подарунок у негрошовій формі вартістю 160000 (сто шістдесят тисяч) гривень для своєї близької особи, чим порушив вимоги, встановлені абзацом першим ч.2 ст.23 вказаного Закону.
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