НАЗК внесло приписи за корупційні дії трьом посадовцям
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло ще 3 приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону. Про це повідомляє прес-служба НАЗК на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Приписи внесено Рівненському міському голові стосовно головного лікаря Рівненської міської стоматологічної лікарні, у якого вбачається потенційний конфлікт інтересів, зумовлений сімейними стосунками; прокурору Миколаївської області стосовно прокурора відділу роботи з кадрами прокуратури Миколаївської області, який має потенційний конфлікт інтересів у сфері виконання службових обов’язків та у зв’язку з наявністю приватного інтересу, зумовленого родинними стосунками, та Ірпінському міському голові про можливі факти порушення посадовими особами Ірпінської міської ради вимог Закону України "Про запобігання корупції" в частині відмови в наданні інформації, надання якої передбачено законом”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК винесло припис заступнику керівника апарату ВР
У НАЗК нагадали, що за невиконання припису керівник органу, підприємства, установи організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення.