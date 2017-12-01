НАПК внесло предписания за коррупционные действия трем чиновникам

"Предписания внесены в Ровенском городском голове в отношении главного врача Ровенской городской стоматологической больницы, у которого усматривается потенциальный конфликт интересов, обусловленный семейными отношениями; прокурору Николаевской области в отношении прокурора отдела по работе с кадрами прокуратуры Николаевской области, который имеет потенциальный конфликт интересов в сфере исполнения служебных обязанностей и в связи с наличием частного интереса, вызванного семейными отношениями, и Ирпенскому городскому голове о возможных фактах нарушения должностными лицами Ирпенского городского совета требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" в части отказа в предоставлении информации, предоставление которой предусмотрено законом", - говорится в сообщении.

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В НАПК напомнили, что за невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях.