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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 69775 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 55597 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 63875 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 72451 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115386 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142155 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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НАПК внесло предписания за коррупционные действия трем чиновникам

НАПК внесло предписания за коррупционные действия трем чиновникам

Киев  •  УНН

 • 12592 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло еще 3 предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона. Об этом сообщает пресс-служба НАПК на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Предписания внесены в Ровенском городском голове в отношении главного врача Ровенской городской стоматологической больницы, у которого усматривается потенциальный конфликт интересов, обусловленный семейными отношениями; прокурору Николаевской области в отношении прокурора отдела по работе с кадрами прокуратуры Николаевской области, который имеет потенциальный конфликт интересов в сфере исполнения служебных обязанностей и в связи с наличием частного интереса, вызванного семейными отношениями, и Ирпенскому городскому голове о возможных фактах нарушения должностными лицами Ирпенского городского совета требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" в части отказа в предоставлении информации, предоставление которой предусмотрено законом", - говорится в сообщении.

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В НАПК напомнили, что за невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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