НАЗК винесло припис заступнику керівника апарату ВР

Як зазначається, йдеться про низку порушень, допущених при складанні та поданні декларацій за 2015 та 2016 роки завідувачем секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Тетяною Блистів.

У НАЗК повідомили, що Т.Блистів у декларації не відобразила інформацію про право користування об’єктом нерухомого майна та вказала недостовірні відомості щодо усіх співвласників цього майна. Крім того, вона не відобразила відомості про транспортні засоби, а також наявність у неї та члена сім’ї корпоративних прав. Також виявлено недостовірні відомості в частині відображення виду нарахованого/отриманого доходу за 2016 рік членом її сім’ї.

НАЗК вимагає вжити заходів щодо усунення цих порушень.

Як повідомляв УНН, НАЗК винесло приписи п'ятьом міністрам.