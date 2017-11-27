НАПК вынесло предписание заместителю руководителя аппарата ВР

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 69734 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 55535 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 63816 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 72394 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115370 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114438 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142145 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107341 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108767 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113344 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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НАПК вынесло предписание заместителю руководителя аппарата ВР

НАПК вынесло предписание заместителю руководителя аппарата ВР

Киев  •  УНН

 • 12463 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписание первому заместителю руководителя аппарата - управляющего делами Верховной Рады Украины Петру Бондарю. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

Как отмечается, речь идет о ряде нарушений, допущенных при составлении и представлении деклараций 2015 и 2016 годы заведующим секретариатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяной Блыстив.

В НАПК сообщили, что Т.Блыстив в декларации не отразила информацию о праве пользования объектом недвижимого имущества и указала недостоверные сведения о всех совладельцев этого имущества. Кроме того, она не отразила сведения о транспортных средствах, а также наличие у нее и члена семьи корпоративных прав. Также выявлены недостоверные сведения в части отражения вида начисленного/полученного дохода за 2016 год членом его семьи.

НАПК требует принять меры по устранению этих нарушений.

Как сообщал УНН, НАПК вынесло предписания пяти министрам.

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