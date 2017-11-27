НАПК вынесло предписание заместителю руководителя аппарата ВР

Как отмечается, речь идет о ряде нарушений, допущенных при составлении и представлении деклараций 2015 и 2016 годы заведующим секретариатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяной Блыстив.

В НАПК сообщили, что Т.Блыстив в декларации не отразила информацию о праве пользования объектом недвижимого имущества и указала недостоверные сведения о всех совладельцев этого имущества. Кроме того, она не отразила сведения о транспортных средствах, а также наличие у нее и члена семьи корпоративных прав. Также выявлены недостоверные сведения в части отражения вида начисленного/полученного дохода за 2016 год членом его семьи.

НАПК требует принять меры по устранению этих нарушений.

Как сообщал УНН, НАПК вынесло предписания пяти министрам.