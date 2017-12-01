НАПК взялось за чиновника Нацполиции из-за получения дорогого подарка

Как сообщалось, Национальное агентство установило, что Бут, находясь в должности заместителя начальника управления Главного следственного управления Национальной полиции Украины, то есть лица, уполномоченного на выполнение функций государства, на которую распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", получил в декабре 2015 года подарок в неденежной форме стоимостью 160000 (сто шестьдесят тысяч) гвивен для своего близкого лица, чем нарушил требования, установленные абзацем первым ч.2 ст.23 указанного Закона.

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