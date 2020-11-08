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НАПК назвало новых "счастливчиков" из-за решения КСУ о декларациях

НАПК назвало новых "счастливчиков" из-за решения КСУ о декларациях

Киев  •  УНН

 • 15320 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало еще ряд имен лиц, которым из-за решения Конституционного Суда, как утверждают в НАПК, удастся избежать ответственности за ложь в декларациях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу агентства.

"Эти люди не пойдут на вызов в НАБУ. И им не придется объяснять незадекларированные доходы Национальной полиции. Потому что Конституционный Суд отменил ответственность за декларирование недостоверной информации", - пишет пресс-служба НАПК.

Так, по данным агентства, к ним относятся Василий Коротецкий, экс-начальник отдела государственного экологического надзора животного мира и биоресурсов Госэкоинспекции.

"Во время полной проверки его декларации НАПК выявило признаки того, что он не сообщил о своих финансовых обязательствах на 9,2 млн грн", - отметили в НАПК.

Также в списке "счастливчиков" - Светлана Балух, главный государственный ревизор-инспектор Шевченковского отделения Лычаковской ОГНИ ГУ ГФС во Львовской области.

"Не указала в декларации квартиру стоимостью более 1,2 млн грн, которая на праве общей собственности принадлежит ее мужу, а также доход мужа от продажи недвижимости на 6,8 млн грн", - говорится в сообщении пресс-службы.

Названо имя Юрия Шрамко - заместителя генерального директора Госпредприятия "Укринмаш".

По данным НАПК, он не указал о финансовых обязательствах жены перед предприятием на 6,8 млн грн, а также об уплаченных по кредиту процентах на более чем 577 тыс. грн.

В агентстве указали и на Ирину Самойленко. Она - главный специалист отдела переговоров и доступа к рынкам управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, которая не сообщила о недвижимости стоимостью почти 3,9 млн грн и финансовые обязательства в пользу банка более чем 3 млн грн, заявили в пресс-службе.

"Александр Холин, директор филиала госпредприятия "Укргосстройэкспертиза" в Херсонской области. Не задекларировал корпоративные права в предприятии с размером взноса свыше 5,3 млн грн", - заявили в НАПК.

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Также Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Впоследствии Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Также Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Альтернативный законопроект также подал спикер ВР Дмитрий Разумков, который поддержал Антикоррупционный комитет. Позже еще один законопроект зарегистрировали в качестве альтернативы законопроекта главы парламента.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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