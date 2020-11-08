НАЗК назвало нових "щасливчиків" через рішення КСУ про декларації

"Ці люди не підуть на виклик до НАБУ. І їм не доведеться пояснювати незадекларовані статки Національній поліції. Бо Конституційний Суд скасував відповідальність за декларування недостовірної інформації", - пише пресслужба НАЗК.

Так, за даними агентства, до них відносяться Василь Коротецький, ексначальник відділу державного екологічного нагляду тваринного світу та біоресурсів Держекоінспекції.

"Під час повної перевірки його декларації НАЗК виявило ознаки того, що він не повідомив про свої фінансові зобов’язання на 9,2 млн грн", - зазначили у НАЗК.

Також у списку "щасливчиків" - Світлана Балух, головний державний ревізор-інспектор Шевченківського відділення Личаківської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

"Не зазначила у декларації квартиру вартістю понад 1,2 млн грн, яка на праві спільної власності належить її чоловікові, а також дохід чоловіка від продажу нерухомості на 6,8 млн грн", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Названо ім’я Юрія Шрамко - заступника генерального директора Держпідприємства "Укрінмаш".

За даними НАЗК, він не вказав про фінансові зобов’язання дружини перед підприємством на 6,8 млн грн, а також про сплачені за кредитом відсотки на понад 577 тис грн.

В агенстві вказали і на Ірину Самойленко. Вона - головний спеціаліст відділу переговорів та доступу до ринків управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, яка не повідомила про нерухомість вартістю майже 3,9 млн грн та фінансові зобов’язання на користь банку на понад 3 млн грн, заявили у пресслужбі.

"Олександр Холін, директор філії Держпідприємства "Укрдержбудекспертиза" у Херсонській області. Не задекларував корпоративні права у підприємстві із розміром внеску понад 5,3 млн грн", - заявили у НАЗК.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Також Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

Згодом Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Також Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Альтернативний законопроект також подав спікер ВР Дмитро Разумков, який підтримав Антикорупційний комітет. Пізніше ще один законопроект зареєстрували в якості альтернативи до законопроекту глави парламенту.