НАПК направило в суд админпротоколы на чиновников ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. НАПК направило в суд 4 админпротокола на нардепа и должностных лиц ГПУ. Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает УНН.
“Направлены в суд еще 4 протокола об административных правонарушениях относительно недостоверных сведений в декларации и несвоевременного их представления”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, протоколы составлены в отношении трех должностных лиц Генеральной прокуратуры:
-
- главного специалиста-психолога Департамента специальных расследований Бабич Ксении Сергеевны,
-
- главного специалиста Департамента международно-правового сотрудничества Желудовой Ирины Сергеевны,
-
- бывшего старшего прокурора Главного управления международно-правовых связей и европейской интеграции Костенко Родиона Анатольевича.
-
Кроме того, составлен протокол на народного депутата Макарьяна Давида Борисовича (Блок Петра Порошенко “Солидарность”).
Протоколы в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры составлены за несоблюдение требований законодательства о сроках представления декларации. Так, Ксения Бабич и Ирина Желудова несвоевременно подали ежегодные декларации за 2017-й, а Родион Костенко — декларацию за 2017 года после увольнения.
Также по результатам проверки декларации за 2016 год депутата Давида Макарьяна установлено, что чиновник недостоверно указал стоимость своего нежилого помещения в г.Николаеве и не указал, что является владельцем ООО “Гранд-Авто-Ник”.
Всего установлено отражение в декларации должностного лица недостоверных сведений в размере 209 тысяч 996 грн.
Напомним, в НАПК опровергли информацию о намерениях передать в суд админпротоколы на Павелко.