У НАЗК спростували інформацію про наміри передати до суду адмінпротоколи щодо Павелка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ще не завершило перевірку декларацій народного депутата Андрія Павелка, а тому жодних рішень щодо результатів перевірки ще не приймалося. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі агентства.
“Щодо перевірки декларації Андрія Павелка, 6 липня 2018 року перевірка була продовжена на 30 днів, рішень щодо результатів не приймалося”, — йдеться у відповіді.
Нагадаємо, напередодні низка ЗМІ із посиланням на слова керівника громадської організації “Ініціативи майбутнього” Олександра Вороб’я повідомили про те, що НАЗК, начебто, має намір “найближчим часом скерувати до суду протоколи щодо корупційних діянь депутата Павелка”.
Також зауважимо, у НАЗК на запит УНН уточнили, що керівник НАЗК Олександр Мангул не мав особистої зустрічі із О.Вороб'єм взагалі.
Як повідомляв УНН, НАЗК перевіряє декларації нардепа А.Павелка.
Сам політик нещодавно закликав НАЗК перевірити його діяльність також і на предмет можливого конфлікту інтересів, оскільки такі повноваження належать до сфери діяльності антикорупційного агентства.
“Звичайно ж, НАЗК зобов’язане все перевірити, я сам ... є першим ініціатором того, щоб будь-які питання були перевірені. Не бачу ніяких проблем”, — сказав Павелко представникам ЗМІ на початку червня.