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НАЗК затвердило результати перевірки декларації Клімкіна

НАЗК затвердило результати перевірки декларації Клімкіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. НАЗК прийняло рішення про затвердження результатів здійснення повних перевірок декларацій стосовно 5-ти осіб посадовців. Також на засіданні прийняте рішення про проведення повної перевірки декларації ще одного чиновника. Про це повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН.

“НАЗК затвердило результати перевірок декларацій 5-ти посадовців та розпочало ще одну перевірку”, — йдеться у повідомленні.

Результати повних перевірок затвердженні щодо декларацій, поданих такими посадовими особами:

  • Клімкіним Павлом Анатолійовичем, міністром закордонних справ України, за 2017 рік.
  • Кутовим Тарасом Вікторовичем, міністром аграрної політики та продовольства України, за 2017 рік.
  • Больботом Дмитром Олександровичем, депутатом Херсонської міської ради, за 2016 рік.
  • Саприкіною Іриною Валентинівною, заступником голови Київського апеляційного адміністративного суду, за 2015 та 2016 роки.
  • Ряболусом Віталієм Миколайовичем, заступником начальника оперативно-розшукового управління Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, за 2016 рік.

Так, встановлено, що міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий, подаючи декларацію, дотримав вимоги Закону України “Про запобігання корупції”.

За результатами перевірки декларації Дмитра Больбота виявлені ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінально кодексу України. Депутат не задекларував дохід дружини у вигляді соціальних та страхових виплат, власний дохід, отриманий від продажу автомобіля Lexus GS 300 2005 року випуску та корпоративні права у п’яти підприємствах. Загалом встановлено відображення у декларації посадовця недостовірних відомостей на 1 мільйона 111 тисяч 940 гривень.

В інших перевірених деклараціях виявлені незначні порушення, однак вони не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.

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Розпочата повна перевірка декларації за 2016 рік, поданої начальником УВБ в Житомирській області ДВБ Нацполіції України Крисановим Ярославом Дмитровичем. Рішення про проведення повної перевірки відповідної декларації прийнято на підставі отриманої інформації про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, яка містить фактичні дані, що можуть бути перевірені (відповідно до підпункту 4 пункту 3 розділу ІІІ Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Порядок)).

Строк перевірки е-декларацій становить 60 календарних днів та може бути продовжений ще на додаткових 30 днів.

Крім того, під час засідання було прийнято рішення про продовження строку повної перевірки е-декларацій, поданих 4-ма суб’єктами декларування:

  • Жеваго Костянтином Валентиновичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік.
  • Павелком Андрієм Васильовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2015-2017 роки.
  • Рабіновичем Вадимом Зіновійовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік.
  • Пакіжем Степаном Петровичем, директором Львівського міського комунального підприємства “Львівтеплоенерго”, за 2016 рік.

Як повідомляв УННДержаудитслужба та НАЗК розпочали перевірки в АМКУ.

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