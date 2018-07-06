НАЗК затвердило результати перевірки декларації Клімкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. НАЗК прийняло рішення про затвердження результатів здійснення повних перевірок декларацій стосовно 5-ти осіб посадовців. Також на засіданні прийняте рішення про проведення повної перевірки декларації ще одного чиновника. Про це повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН.
“НАЗК затвердило результати перевірок декларацій 5-ти посадовців та розпочало ще одну перевірку”, — йдеться у повідомленні.
Результати повних перевірок затвердженні щодо декларацій, поданих такими посадовими особами:
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- Клімкіним Павлом Анатолійовичем, міністром закордонних справ України, за 2017 рік.
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- Кутовим Тарасом Вікторовичем, міністром аграрної політики та продовольства України, за 2017 рік.
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- Больботом Дмитром Олександровичем, депутатом Херсонської міської ради, за 2016 рік.
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- Саприкіною Іриною Валентинівною, заступником голови Київського апеляційного адміністративного суду, за 2015 та 2016 роки.
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- Ряболусом Віталієм Миколайовичем, заступником начальника оперативно-розшукового управління Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, за 2016 рік.
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Так, встановлено, що міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий, подаючи декларацію, дотримав вимоги Закону України “Про запобігання корупції”.
За результатами перевірки декларації Дмитра Больбота виявлені ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінально кодексу України. Депутат не задекларував дохід дружини у вигляді соціальних та страхових виплат, власний дохід, отриманий від продажу автомобіля Lexus GS 300 2005 року випуску та корпоративні права у п’яти підприємствах. Загалом встановлено відображення у декларації посадовця недостовірних відомостей на 1 мільйона 111 тисяч 940 гривень.
В інших перевірених деклараціях виявлені незначні порушення, однак вони не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.
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Розпочата повна перевірка декларації за 2016 рік, поданої начальником УВБ в Житомирській області ДВБ Нацполіції України Крисановим Ярославом Дмитровичем. Рішення про проведення повної перевірки відповідної декларації прийнято на підставі отриманої інформації про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, яка містить фактичні дані, що можуть бути перевірені (відповідно до підпункту 4 пункту 3 розділу ІІІ Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Порядок)).
Строк перевірки е-декларацій становить 60 календарних днів та може бути продовжений ще на додаткових 30 днів.
Крім того, під час засідання було прийнято рішення про продовження строку повної перевірки е-декларацій, поданих 4-ма суб’єктами декларування:
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- Жеваго Костянтином Валентиновичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік.
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- Павелком Андрієм Васильовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2015-2017 роки.
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- Рабіновичем Вадимом Зіновійовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік.
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- Пакіжем Степаном Петровичем, директором Львівського міського комунального підприємства “Львівтеплоенерго”, за 2016 рік.
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Як повідомляв УНН, Держаудитслужба та НАЗК розпочали перевірки в АМКУ.