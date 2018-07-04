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Держаудитслужба та НАЗК розпочали перевірки в АМКУ

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Державна аудиторська служба та Національне агентство з питань запобігання корупції цього тижня розпочали перевірки у Антимонопольному комітеті України. Про це повідомив УНН голова АМКУ Юрій Терентьєв.

“З початку цього тижня почалися одночасно дві перевірки. Це проведення аудиту Державною аудиторською службою щодо ефективності використання коштів при реалізації основної бюджетної програми „Реалізація конкурентної політики“. Фактично це вся діяльність Антимонопольного комітету. Цей аудит, думаю, не омине органу оскарження”, — сказав він.

Одночасно з перевіркою Держаудитслужби, за словами Терентьєва, розпочалася планова перевірка в АМКУ Національного агентства з питань запобігання корупції.

“Тобто ці два заходи триватимуть і закінчаться десь у середині серпня”, — додав голова АМКУ.

Нагадаємо, 13 червня Кабмін доручив Держаудитслужбі перевірити АМКУ.

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