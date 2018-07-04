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Госаудитслужба и НАПК начали проверки в АМКУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Государственная аудиторская служба и Национальное агентство по предупреждению коррупции на этой неделе начали проверки в Антимонопольном комитете Украины. Об этом сообщил УНН председатель АМКУ Юрий Терентьев.

"С начала этой недели начались одновременно две проверки. Это проведение аудита Государственной аудиторской службой по эффективности использования средств при реализации основной бюджетной программы "Реализация конкурентной политики". Фактически это вся деятельность Антимонопольного комитета. Этот аудит, думаю, не обойдет органа обжалования", - сказал он.

Одновременно с проверкой Госаудитслужбы, по словам Терентьева, началась плановая проверка в АМКУ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"То есть эти два мероприятия будут продолжаться и закончатся где-то в середине августа", - добавил глава АМКУ.

Напомним, 13 июня Кабмин поручил Госаудитслужбе проверить АМКУ.

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